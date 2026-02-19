Real poslao Uefa sve dokaze o incidentima na utakmici protiv Benfike

Fudbalski klub Real Madrid saopštio je danas da je Evropskoj fudbalskoj uniji (Uefa) dostavio sve raspoložive dokaze o navodnim rasističkim uvredama na račun igrača Vinisijusa Žuniora na utakmici Lige šampiona protiv Benfike.

„Klub je sarađivao u istrazi koju je pokrenula Uefa posle neprihvatljivih epizoda rasizma doživljenih tokom te utakmice. Real Madrid će nastaviti da radi, u saradnji sa svim institucijama, na iskorenjivanju rasizma, nasilja i mržnje u sportu i društvu“, naveo je Real u saopštenju.

Uefa je juče imenovala specijalnog istražitelja da prikupi dokaze o tome šta se dogodilo u Lisabonu u pobedi Real Madrida protiv Benfike od 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa Lige šampiona.

Vinisijus je optužio igrača Benfike Đanluku Prestijanija da ga je nazvao „majmunom“, nakon što je Brazilac postigao jedini gol na utakmici.

Prestijani je bio među fudbalerima Benfike koji su bili ljuti na Vinisijusa zbog načina na koji je proslavio gol plesom kod korner zastavice, ispred navijača domaćeg tima.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je Prestijani vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta. Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

Fudbaler Reala je posle utakmice na društvenim mrežama napisao da su „rasisti, pre svega, kukavice“.

„Moraju da stave dres preko usta da bi pokazali koliko su slabi. Ali, imaju zaštitu drugih koji, teoretski, imaju obavezu da ih kazne“, napisao je Vinisijus.

Igrač Benfike Prestijani je juče demantovao da je vređao Vinisijusa.

„Želim da razjasnim da ni u jednom trenutku nisam uputio rasističke uvrede Vinisijusu Žunioru, koji je, nažalost, pogrešno shvatio ono što misli da je čuo. Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žalim zbog pretnji koje sam dobio od igrača Real Madrida“, napisao je Argentinac na društvenim mrežama.

Benfika je saopštila da je Prestijani žrtva i pozdravila istragu koju je pokrenula Uefa, navodeći da „u potpunosti podržava i veruje u verziju koju je izneo Prestijani“.

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino je juče rekao da je „šokiran što je video incident navodnog rasizma“ i pohvalio je sudiju što je aktivirao protokol protiv rasizma tokom utakmice.

(Beta)

