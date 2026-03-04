Real Sosijedad u finalu Kupa kralja

Fudbaleri Real Sosijedada plasirali su se u finale španskog Kupa kralja, pošto su večeras u revanš utakmici polufinala, na svom terenu u San Sebastijanu, pobedili Atletik Bilbao 1:0.

Real Sosijedad je u prvoj utakmici, odigranoj u Bilbau, takođe bio bolji 1:0, pa je u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 2:0.

Pobedonosan gol za Real Sosijedad u revanš utakmici postigao je Mikel Ojarzabal iz penala u 87. minutu.

Real Sosijedad će u finalu igrati protiv Atletiko Madrida.

(Beta)

