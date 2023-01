Real traži da se predsednik FFF Le Gre izvini Zidanu

MADRID – Čelnici madridskog Reala saopštili su danas da je predsednik Fudbalskog saveza Francuske (FFF) Noel le Gre pokazao nepoštovanje prema Zinedinu Zidanu izjavama da ga ne interesuje gde će legendarni igrač i trener da nastavi karijeru.

Francuski mediji tvrde da je Le Gre u emisiji Radija RMS Sport „Bartoli tajm“, koju vodi proslavljena teniserka Marion Bartoli, izvređao Zidana.

„Zidan u Brazilu? Ne zanima me. On radi šta hoće, to nije moj posao. Nikada se nisam sreo sa njim. Nismo se ni čuli, ne bih mu se ni javio na telefon da me pozove. Nikada nismo razmišljali da se rastanemo sa selektorom Didijeom Dešanom“, rekao je Le Gre.

FFF je nedavno produžio ugovor sa Dešanom do Mundijala 2026. godine.

Izjave predsednika FFF-a izazvale su talas kritika u Francuskoj, ali i širom sveta.

Na društvenim mrežama, između ostalih, oglasili su se Kilijan Mbape, Frank Riberi, Juri Đorkaef, Đibril Sise, bivši košarkaš Floran Pjetrus, ali i francuska ministarka sporta Ameli Udea-Kastera i madridski Real.

„Real žali zbog nesrećnih izjava predsednika Le Grea o Zidanu, jednoj od najvećih legendi svetskog sporta. Ove reči ukazuju na nedostatak poštovanja prema jednoj od ličnosti, kojoj se najviše dive fudbalski navijači širom sveta. Naš klub očekuje hitno izvinjenje. Izjave predsednika FFF su neprimerene i diskvalifikuju ga, kao one koje je dao o našem kapitenu Karimu Benzemi“, navodi se, između ostalog, u saopštenju Reala.

Francuska ministarka sporta Ameli Udea-Kastera se izvinila Zinedinu Zidanu.

„Nove izjave ispod pojasa, sa bonusom sramnog nepoštovanja, koje nas sve vređa, prema legendi fudbala i sporta. ‘Predsednik’ prvog sportskog saveza u Francuskoj to ne bi smeo da kaže. Izvnjavam se zbog ovakvih reči o Zinedinu Zidanu“, napisala je francuska ministarka na Tviteru.

Zidan (50) je u karijeri igrao za Kan, Bordo, Juventus i Real, a za reprezentaciju Francuske postigao je 31 gol na 108 mečeva. On je u dva navrata bio trener Reala, a trenutno je bez angažmana.

(Tanjug)

