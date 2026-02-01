Real u 100. minutu iz penala do pobede protiv Rajo Valjekana

Fudbaleri Real Madrida pobedili su danas na svom terenu Rajo Valjekano sa 2:1, u utakmici 22. kola španske Primere.

Real je upisao 17. pobedu u Primeri i drugi je na tabeli sa 54 boda, odnosno ima bod manje od prvoplasirane Barselone, dok je Rajo Valjekano sada na 17. mestu sa 22 osvojena boda.

Real je poveo pogotkom Vinisijusa Džuniora u 15. minutu, na asistenciju Braima Dijasa koji je pet minuta pre toga zamenio povređenom Džuda Belingema.

Izjednačenje gostujućem timu doneo je Horhe De Frutos u 49. minutu.

Real je od 80. minuta imao igrača više na terenu pošto je Pate Sis dobio crveni karton, a Rajo Valjekano je odolevao sve do desetog minuta nadoknade kada je Kilijan Mbape sa penala doneo pobedu domaćem timu.

Tri minuta posle tog gola, Valjekanu je isključen još jedan igrač, Pep Čavarija.

Fudbaleri Reala će u narednom kolu Primere gostovati Valensiji, dok će Rajo Valjekano dočekati Ovijedo.

(Beta)

