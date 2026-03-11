Real ubedljiv protiv Sitija, pobede Pari Sen Žermena i Bode Glimta u Ligi šampiona

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Mančester siti 3:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Sva tri gola postigao je Federiko Valverde, u 20, 27. i 42. minutu.

Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma odbranio je u 57. minutu jedanaesterac koji je loše izveo Vinisijus Žunior.

Branilac trofeja Pari Sen Žermen pobedio je na svom terenu Čelsi 5:2.

Francuska ekipa povela je u 10. minutu golom Bredlija Barkole, a izjednačio je Malo Gusto u 28. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Usman Dembele u 40. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 57. minutu.

Ekipa Luisa Enrikea povela je golom Vitinje u 74. minutu, a pobedu je obezbedio dvostruki strelac Hviča Kvarachelija u 86. minutu i u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Fudbaleri Bode Glimta pobedili su na svom terenu u Norveškoj Sporting iz Lisabona 3:0.

Domaći su poveli golom koji je Sondre Fet postigao u 32. minutu iz jedanaesterca, a prednost je udvostručio Ole Blomberg u prvom minutu nadoknade vremena prvog poluvremena.

Konačan rezultat postavio je Kesper Heg u 71. minutu.

Ranije danas u Leverkuzenu Bajer i Arsenal odigrali su nerešeno 1:1.

Revanš utakmice igraju se 17. marta u Mančesteru, Londonu i Lisabonu.

(Beta)

