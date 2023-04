Real ubedljiv protiv Valjadolida, Benzema postigao het-trik za sedam minuta

MADRID – Fudbaleri Reala pobedili su danas u Madridu ekipu Valjadolida rezultatom 6:0 (4:0) u meču 27. kola španske La lige.

Real je četiri gola postigao u prvom poluvremenu i to od 22. do 36. minuta. Rodrigo je u 22. minutu doveo Real u vođstvo, a onda je Karim Benzema postigao het-trik za sedam minuta. On se upisao u strelce u 29, 32. i 36. minutu. Marko Asensio je povisio na na 5:0 u 73, a konačan rezultat postavio je Lukas Vaskez u 91. minutu.

Španski mediji navode da je ovo drugi najbrži het-trik u istoriji Reala. Fernando Jero je u aprilu 1992. na utakmici protiv Espanjola (7:0) ostvario het-trik u dresu Reala za samo šest minuta.

Real je drugi na tabeli La lige sa 59 bodova, dok je Valjadolid 16. sa 28. Real će u narednom kolu u Madridu dočekati Viljareal, dok će Valjadolid na svom terenu igrati sa Majorkom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.