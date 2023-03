Rebrača: Potrebno je da se više ulaže u rad sa mlađim selekcijama

NOVI SAD – Predsednik košarkaškog kluba Vojvodina i bivši reprezentativac Srbije Željko Rebrača je u intervjuu za „Sportklub“ izjavio da kvalifikacije za Svetsko prvenstvo moraju da se dublje analiziraju.

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo, pošto je u odlučujućem meču kvalifikacija pobedila selekciju Velike Britanije 101:83 (28:20, 18:21, 28:19, 27:23).

„Površno gledano, sjajno je što smo se kvalifikovali za SP, ali ako se stvari dublje analiziraju moramo da kažemo da je bilo mučenje. Pre svega, zbog katastrofalnog sistema takmičenja i ovakve organizacije kvalifikacija. Ovako stvarno više ne može, ljudi iz FIBA i Evrolige morali bi da sednu i da se najzad dogovore šta i kako dalje. Nije u redu da u kvalifikacijama reprezentacije igraju u oslabljenim sastavima, zato što se poklapaju kalendari takmičenja Evrolige i FIBA, a da na SP dođu sa evroligaškim i NBA igračima“, istakao je Rebrača.

Osvrnuo se Rebrača na igru reprezentacije Srbije tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Svaka čast našim momcima, koji su se odazivali i dolazili tokom klupske sezone i pomogli reprezentaciji da se plasira na SP. Većina njih verovatno neće biti u timu za SP, ali ruku na srce, nisu na nivou jednog Jokića, Bogdanovića, Micića i ostalih. I zato nije u redu da im se nalaze mane što su odigrali ovako ili onako. Na svakoj utakmici igrao je drugačiji sastav, borili su se momci koliko su mogli u datom trenutku. Nije nimalo lako snaći se u svemu tome, a bilo je vrlo malo dana za pripreme“, izjavio je Rebrača i dodao da je iluzorno sumnjati u košarkaško znanje selektora.

„Mnogi kritikuju i selektora Pešića, a tek koliko je on imao težak posao da sve to uklopi u takvim otežavajućim okolnostima. Iluzorno je sumnjati u njegovo košarkaško znanje. Kari je stručnjak koji je osvojio sve i sa našom i nemačkom reprezentacijom, sa vrhunskim klubovima. Ako on ne zna svoj posao, ne znam ko zna. Ali mnogi su skloni da olako nekog osuđuju“, izjavio je Rebrača.

Proslavljeni krilni centar tvrdi da je potreban rad na bazi košarke kao sporta.

„Trebalo bi da krenemo od baze, od stvaranja igrača, od najmlađih kategorija, od klubova u unutrašnjosti. Nažalost, slabo se radi, nemamo igrača, a talente nam odvode u inostranstvo u ranom uzrastu. Odlaze deca zato što ovde nemaju odgovarajuće uslove. Potrebno je da se više ulaže u rad, na nama je da to ispravimo i omogućimo talentovanim igračima da se ovde razvijaju. Neophodna je i edukacija trenera mlađih selekcija. To lepo rade Španci, učili su od nas i prevazišli nas“, zaključio je predsednik KK Vojvodina.

(Tanjug)

