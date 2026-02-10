Redler i Huber donele Austriji olimpijsko zlato u timskoj kombinaciji u alpskom skijanju

Austrijske skijašice Arijane Redler i Katarina Huber osvojile su danas olimpijsko zlato u timskoj kombinaciji u Bormiju.

Drugi austrijski tim je u spustu predstavljala Redler, koja je u prepodnevnim časovima zauzela drugo mesto iza američke takmičarke Brizi Džonson (0,06 sekundi zaostatka).

Usledila je slalomska trka u kojoj je Huber imala 10. vreme (45,01 sekund), ali je ukupno to bilo dovoljno za najbolji rezultat 2:21,66 minuta.

Za 31-godišnju Redler ovo je prva olimpijska medalja, dok je Huber pre četiri godine osvojila zlato u drugačijem izdanju timskog takmičenja.

Srebrnu medalju osvojila je ekipa Nemačke u sastavu Kira Vajdle-Vinkelman i Ema Ajher, koje su za 0,05 sekundi bile sporije od austrijskog tima.

Bronza je pripala drugom američkom timu, koji čine Žaklin Vajls i Pola Molcan. Njih dve su za pobednicama zaostale 0,25 sekundi, a bile su za 0,06 sekundi brže od sunarodnica i favorita u ovoj trci – Brizi Džonson i Mikaele Šifrin, koje su završile na četvrtoj poziciji.

Skijaški program na ZOI nastavlja se sutra muškim superveleslalomom od 11.30, dok je ženski super-dži na programu u četvrtak u isto vreme.

(Beta)

