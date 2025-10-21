Rekordnih 135 stranih igrača na startu nove NBA sezone

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) saopštila je danas da će na startu sezone 2025/26. biti rekordnih 135 internacionalnih igrača iz rekordnih 43 zemlje sa šest kontinenata.

Među njima je i rekordnih 71 Evropljanin, uključujući 19 igrača iz Francuske i četiri iz Velike Britanije, što su takođe rekordi, kao i 13 iz Australije, čime je izjednačen dosadašnji rekord.

NBA liga tako već petu uzastopnu sezonu počinje sa najmanje 120 stranih košarkaša, a dvanaestu godinu zaredom sa više od 100. Svi od 30 NBA klubova imaju bar jednog internacionalnog igrača u svom sastavu.

Prethodni rekord po broju stranih igrača (125) zabeležen je na početku sezone 2023/24, dok je rekord po broju zemalja (43) postavljen 2017/18.

Među 71 evropskim igračem su trostruki MVP i šampion iz 2023. Nikola Jokić (Denver, Srbija), dvostruki MVP i šampion iz 2021. Janis Adetokumbo (Milvoki, Grčka), petostruki učesnik Ol-star meča Luka Dončić (Los Anđeles Lejkers, Slovenija) i najbolji novajlija prethodne sezone, a sada i Ol-star, Viktor Vembanjama (San Antonio, Francuska).

Kanada sa 23 igrača i dalje je najzastupljenija zemlja van SAD, dvanaestu sezonu zaredom. Slede Francuska, Australija, Nemačka (7) i Srbija (6).

Atlanta ima rekordnih 10 stranih igrača, dok Portland i Golden Stejt imaju po sedam.

Više od 55 igrača rođeno je u Africi ili imaju najmanje jednog roditelja sa tog kontinenta, među njima Adetokumbo, Džoel Embid (Filadelfija, Kamerun), Paskal Sijakam (Indijana, Kamerun) i Vembanjama.

Poslednjih sedam MVP nagrada pripalo je internacionalnim igračima, Šeju Gildžes-Aleksanderu (2024/25), Jokiću (2023/24, 2021/22, 2020/21), Embidu (2022/23) i Adetokumbu (2018/19, 2019/20). Prošla sezona bila je četvrta uzastopna u kojoj su trojica stranaca završila među tri najbolja u MVP glasanju.

Na startnim rosterima ove sezone nalazi se rekordnih 16 internacionalnih Ol-star igrača, među kojima su Adetokumbo, Dončić, Embid, Gildžes-Aleksander, Rudi Gober, Al Horford, Kajri Irving, Jokić, Lauri Markanen, Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis, Alperen Šengun, Sijakam, Nikola Vučević, Vembanjama i Endru Vigins.

NBA sezona 2025/26, osamdeseta po redu, počinje večeras, šampion Oklahoma Siti dočekuje Hjuston, dok Golden Stejt gostuje Lejkersima.

Sezona će biti prenošena u 214 zemalja i teritorija na više od 50 jezika, putem globalnih TV partnera i servisa „NBA League Pass“, dostupnog kroz NBA aplikaciju.

(Beta)

