Remi Atalante i Milana u Seriji A

Fudbaleri Atalante odigrali su večeras na svom terenu u Bergamu nerešeno protiv Milana 1:1, u utakmici devetog kola italijanske Serije A.

Prednost Milanu doneo je Samuele Riči golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Atalanti Ademola Lukman pogotkom u 35. minutu.

Srpski defanzivac Strahinja Pavlović odigrao je celu utakmicu za Milan, dok je njegov sunarodnik u ekipi Atalante Lazar Samaradžić u igru ušao u 82. minutu.

Atalanta je nakon svog petog uzastopnog remija u italijanskom prvenstvu sedma na tabeli sa 13 bodova, dok je Milan večeras zabeležio svoj osmi vezani meč bez poraza u Seriji A i sad je treći sa 18 bodova.

Atalanta će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Milan dočekati Romu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com