Remi Bajera i Bajerna, pobeda Borusije Dortmund u Bundesligi

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Bajerna iz Minhena, u utakmici 26. kola Bundeslige.

Bajer je poveo u šestom minutu golom Aleša Garsije, a izjednačio je Luis Dijas u 69. minutu.

Bajernu su dva gola poništena zbog igranja rukom, u 26. minutu kada je strelac bio Džonatan Ta i u 61. minutu kada je mrežu zatresao Hari Kejn.

U trećem minutu nadoknade zbog ofsajda je poništen gol fudbalera Bajera Jonasa Hofmana.

Minhenska ekipa je od 42. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Nikolas Džekson dobio crveni karton, a sa devetoricom je ostala u 84. minutu, nakon što je Dijas dobio drugi žuti karton.

Nemački šampion je prvi na tabeli sa 67 bodova, devet više od drugoplasnirane Borusije Dortmund. Bajer je šesti sa 45 bodova.

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su na svom terenu Augsburg 2:0.

Golove su postigli Karim Adejemi u 13. i Luka Redžani u 59. minutu.

Posle druge uzastopne pobede Dortmund je zadržao korak sa Bajernom na drugom mestu. Augsburg je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno 13. i ima 31 bod na devetom mestu.

Fudbaleri Ajntrahta pobedili su na svom terenu u Frankfurtu Hajdenhajm 1:0.

Jedini gol postigao je Arno Kalimuendo u 53. minutu.

Domaći su od 73. minuta igrali sa desetoricom, pošto je Robin Koh dobio drugi žuti karton.

Ajntraht je sedmi na tabeli sa 38 bodova, a Hajdenhajm je posle 18. poraza poslednji sa 14 bodova.

Fudbaleri Hofenjajma odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Volfsburga.

Volfsburg je poveo golom koji je Konstantinos Kulierakis postigao u 65. minutu, a izjednačio je Griša Premel u 83. minutu.

Hofenhajm je treći na tabeli sa 50 bodova, osam manje od Dortmunda, a Volfsburg je pretposlednji 17. sa 21 bodom.

Kasnije igraju Hamburg – Keln.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com