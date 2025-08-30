Remi Bajera i Verdera, Lajpcig pobedio Hajdenhajm

Fudbaleri Verdera i Bajer Leverkuzena odigrali su danas u Bremenu nerešeno 3:3, u drugom kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Bajer bili su Patrik Šik u petom i 64. iz penala i Malik Tilman u 35. minutu.

Golove za domaći tim postigli su Romano Šmid u 44, Isak Šmit u 76. i Karim Kulibali u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Verder je od 63. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Niklas Stark.

U narednom kolu, Bajer će dočekati Ajntraht, dok će Verder gostovati Borusiji Menhengladbah.

U istom terminu, Lajpcig je na svom terenu pobedio Hajdenhajm 2:0.

Golove za Lajpcig postigli su Kristof Baumgartner u 48. i Romulo Kardoso u 78. minutu.

U sledećem kolu, Lajpcig će gostovati Majncu, dok će Hajdenhajm dočekati Borusiju Dortmund.

U ostalim mečevima, Ajntraht je na gostujućem terenu pobedio Hofenhajm 3:1, dok je Štutgart na svom terenu pobedio Borusiju Menhengladbah 1:0.

(Beta)

