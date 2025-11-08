Remi Bajerna i Union Berlina u Bundesligi, Lajpcig izgubio od Hofenhajma

Fudbaleri Bajern Minhena odigrali su danas na gostujućem terenu nerešeno protiv Union Berlina 2:2, u utakmici 10. kola Bundeslige, i time prvi put ostali bez pobede u meču nemačkog prvenstva ove sezone.

Prednost Unionu doneo je Danilo Duhi golom u 27. minutu, a izjednačenje Bajernu Luis Dijas pogotkom u 38. minutu.

Vođstvo Unionu vratio je Duhi svojim drugim golom na utakmici u 83. minutu, dok je Bajern ponovo izjednačio pogotkom Harija Kejna u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski napadač u ekipi Union Berlina Andrej Ilić nije bio u sastavu svoje ekipe na ovoj utakmici.

Bajern je prvi na tabeli sa 28 bodova, šest više od drugoplasiranog Lajpciga, dok Union Berlin zauzima 10. mesto sa 12 bodova.

Bajern će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, u Minhenu dočekati Frajburg, dok će Union Berlin igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv Sankt Paulija.

Lajpcig je na gostujućem terenu u Zinshajmu izgubio od Hofenhajma 1:3, i time prekinuo svoj niz od osam uzastopnih utakmica bez poraza u Bundesligi.

Prednost Lajpcigu doneo je Jan Diomande golom u devetom minutu, a izjednačenje Hofenhajmu Albijan Hajdari pogotkom u 20. minutu.

Vođstvo Hofehajmu doneo je Tim Lemperle golom u 38. minutu, a konačan rezultat je postavio Griša Premel pogotkom u 79. minutu.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Kosta Nedeljković meč propustio zbog povrede kolena.

Lajpcig je drugi na tabeli sa 22 boda, dok je Hofenhajm nakon svoje četvrte uzastopne pobede u Bundesligi peti sa 19 bodova.

Lajpcig će u narednom kolu dočekati Verder Bremen, dok će Hofenhajm igrati na gostujućem terenu protiv Majnca.

Borusija Dortmund je na gostujućem terenu u Hamburgu odigrala nerešeno protiv HSV-a 1:1.

Prednost Dortmundu doneo je Karni Čukvuemeka golom u 64. minutu, a izjednačenje HSV-u Ransford Konigsdorfer pogotkom u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Borusija Dortmund je treća na tabeli sa 21 bodom, dok HSV zauzima 12. mesto sa devet bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Štutgart, dok će HSV igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu pobedio Hajdenhajm 6:0.

Strelci za Leverkuzen bili su Patrik Šik u drugom i 22. minutu, Jonas Hofman u 16. minutu, Ernest Poku u 27. minutu i Ibrahim Maza u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 53. minutu.

Bajer Leverkuzen je četvrti na tabeli sa 20 bodova, dok Hajdenhajm zauzima poslednje, 18. mesto sa pet bodova.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Volfsburga, dok će Hajdenhajm dočekati Borusiju Menhengladbah.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com