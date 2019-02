Remi Barselone i Reala u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja

Fudbaleri Barselone i Real Madrida odigrali su večeras nerešeno 1:1, u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja.

Real je poveo u šestom minutu golom Lukasa Vaskesa, a četvorostruki uzastopni branilac trofeja izjednačio je u 57. minutu golom Malkoma.

Real je imao prvu šansu na utakmici, kada je Toni Kros šutirao izvan kaznenog prostora, a golman domaćih Ter Štegen dobro odbranio.

Posle toga Real je poveo. Vinisijus Žunior je prošao po levoj strani i dodao na drugu stranu do Karima Benzeme. Francuz je asistirao Vaskesu, koji je zatresao mrežu domaćih.

Real je pretio iz brzih napada predvodjenih Vinisijusom, ali nije uspeo da napravi pravu šansu kako bi udvostručio prednost.

Barselona je zatim pojačala napade, prvo je u 29. minutu Djerar Pike glavom poslao loptu preko gola, a Ivan Rakitić je u 33. minutu pogodio prečku, kada je glavom zahvatio loptu posle slobodnog udarca Malkoma.

Malkom je učestvovao i u šansi u 36. minutu, kada je posle prodora dodao loptu do Luisa Suaresa, čiji je šut odbranio golman Reala Kejlor Navas.

Drugi deo meča počeo je šansom Kutinja, koji je šutirao preko gola, a njegova ekipa izjednačila je u 57. minutu. Prvo je Suares pogodio stativu, lopta se zatim odbila do Malkoma kome nije bilo teško da je pošalje u mrežu.

U 64. minutu obavljeno je nekoliko izmena, Kutinja je u Barseloni zamenio Lionel Mesi, koji je pre nekoliko dana povredio nogu, zbog čega je utakmicu počeo sa klupe. Arturo Vidal zamenio je Rakitića, a Garet Bejl Vinisijusa.

Mesi je od ulaska povezao igru svoje ekipe, a u 70. minutu izveo je slobodan udarac kada je pogodio živi zid.

Real je mogao da povede u 81. minutu posle greške golmana Barselone. Ter Štegen je napustio svoj gol u nameri da izbaci loptu, koja je otišla do Benzeme. On je odmah dodao do Bejla na ivici šesnaesterca, koji nije odmah šutirao, dok je samo Pike branio gol, što su iskoristili igrači Reala i blokirali njegov zakasneli šut.

To je bila poslednja šansa na utakmici, pa ekipe remijem idu na revanš na „Santjago Bernabeu“.

Revanš utakmica na programu je 27. februara u Madridu. Uključujući i večerašnji meč, Barselona i Real će za manje od mesec dana odigrati tri utakmice.

U drugom polufinalu Kupa igraju Betis i Valensija, a prva utakmica je u četvrtak uveče.

(Beta)