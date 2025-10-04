Remi Borusije Dortmund i Lajpciga u Bundesligi, Bajer Leverkuzen pobedio Union Berlin

Fudbaleri Borusije Dortmund odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Lajpciga 1:1, u utakmici šestog kola Bundeslige.

Prednost Lajpcigu doneo je Kristof Baumgartner golom u sedmom minutu, a izjednačenje Dortmundu Jan Kouto pogotkom u 23. minutu.

Srpski vezista Andrija Maksimović ušao je u igru za ekipu Lajpciga u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, dok je njegov klupski saigrač i sunarodnik Kosta Nedeljković utakmicu propustio zbog povrede kolena.

Borusija Dortmund je druga na tabeli sa 14 bodova, jednim manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok je Lajpcig treći sa 13 bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena, dok će Lajpcig dočekati HSV.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu pobedio Union Berlin 2:0.

Prednost Leverkuzenu doneo je Ernest Poku golom u 33. minutu, a konačan rezultat je postavio Kristijan Kofane pogotkom u 49. minutu.

Srpski napadač Andrej Ilić odigrao je celu utakmicu za Union Berlin.

Bajer Leverkuzen je četvrti na tabeli sa 11 bodova, dok Union Berlin zauzima 12. mesto sa sedam bodova.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Majnca, dok će Union Berlin dočekati Borusiju Menhengladbah.

Verder Bremen je na svom terenu pobedio Sankt Pauli 1:0.

Pobedonosan gol za Verder Bremen postigao je Samjuel Mbangula u drugom minutu.

Oba kluba imaju po sedam bodova. Verder Bremen zauzima 11. mesto na tabeli, dok je Sankt Pauli deveti.

Verder Bremen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Hajdenhajma, dok će Sankt Pauli u Hamburgu dočekati Hofenhajm.

Augsburg je na svom terenu pobedio Volfsburg 3:1.

