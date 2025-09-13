Remi Brentforda i Čelsija u Premijer ligi

Fudbaleri Brentforda odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Čelsija, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Brentford je poveo golom Kevina Šadea u 35. minutu, a izjednačio je Kol Palmer u 61.

Prednost Čelsiju doneo je Mojzes Kajsedo u 85. minutu, a bod domaćima obezbedio je Fabio Karvaljo golom u trećem minutu nadoknade vremena.

Čelsi je propustio prilikom da pobedom preuzme prvo mesto na tabeli, pa sada zauzima peto mesto sa osam bodova. Ekipa Enca Mareske je među tri neporažene ekipe u Premijer ligi, pored Liverpula i Kristal Palasa.

Brentford zauzima 12. mesto na tabeli sa četiri boda.

Ranij danas Arsenal je pobedio Notingem Forest 3:0, Bornumt je pobedio Brajton 2:1, a Fulam je bio bolji od Lidsa 1:0.

Njukasl je pobedio Vulverhempton 1:0, Totenhem je pobedio Vest Hem 3:0, a bez pogodaka završene su utakmice Kristal Palas – Sanderlend i Everton – Aston Vila.

(Beta)

