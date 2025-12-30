Remi Čelsija i Bornmuta, Everton pobedio Notingem Forest

Strelci za domaći tim bili su Kol Palmer iz penala u 15. i Enco Fernandes u 23. minutu.
Golove za Bornmut postigli su Dejvid Bruks u šestom i Džastin Klajvert u 27. minutu.
Čelsi je peti sa 30 bodova, a Bornmut je na 15. mestu sa 23 boda.
U narednom kolu, Čelsi će gostovati Mančester sitiju, dok će Bornmut dočekati Arsenal.
Fudbaleri Evertona su na gostujućem terenu pobedili Notingem Forest 2:0, golovima Džejmsa Garnera u 19. i Terna Barija u 79. minutu.
Nikola Milenković, srpski reprezentativac u dresu Notingem Foresta, na terenu je proveo ceo meč.
Everton je osmi sa 28 bodova, a Notingem Forest je na 17. mestu sa 18 poena.
U ostalim mečevima, Njukasl je na gostujućem terenu pobedio Barnli 3:1, dok su Vest Hem i Brajton u Londonu odigrali nerešeno 2:2.

