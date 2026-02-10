Remi Čelsija i Lidsa u Premijer ligi, Bornmut posle preokreta pobedio Everton

Fudbaleri Čelsija odigrali su večeras na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Lidsa 2:2, u utakmici 26. kola Premijer lige, i prekinuli svoj niz od četiri uzastopna trijumfa u engleskom prvenstvu.

Prednost Čelsiju doneo je Žoao Pedro golom u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Kol Palmer pogotkom iz penala u 58. minutu.

Vođstvo Čelsija smanjio je Lukas Nmeča golom iz penala u 67. minutu, a izjednačenje Lidsu doneo je Noa Okafor pogotkom u 73. minutu.

Čelsi je četvrti na tabeli sa 44 boda, dok Lids zauzima 15. mesto sa 30 bodova.

Čelsi će u narednom kolu u Londonu dočekati Barnli, dok će Lids igrati na gostujućem terenu u Birmingemu protiv Aston Vile.

Bornmut je na gostujućem terenu u Liverpulu pobedio Everton 2:1.

Prednost Evertonu doneo je Iliman Endiaje golom iz penala u 42. minutu, a izjednačenje Bornmutu Rajan pogotkom u 61. minutu.

Pobedonosan gol za Bornmut postigao je Amin Adli u 64. minutu.

Everton je od 69. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Džejk O’Brajen.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut, dok njegov sunarodnik i klupski saigrač Veljko Milosavljević nije ulazio u igru.

Oba kluba imaju po 37 bodova, Everton je osmi na tabeli, dok je Bornmut deveti.

Everton će u narednom kolu u Liverpulu dočekati Mančester junajted, dok će Bornmut igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Vest Hema.

Njukasl je na gostujućem terenu u Londonu pobedio Totenhem 2:1, i prekinuo svoj niz od tri uzastopna poraza u Premijer ligi.

Prednost Njukaslu doneo je Malik Tijao golom u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Totenhemu Arči Grej pogotkom u 64. minutu.

Pobedonosan gol za Njukasl postigao je Džejkob Remzi u 68. minutu.

Gol koji je postigao vezista Njukasla Džo Vilok u 44. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Njukasl, koji je večeras prekinuo i svoj niz od četiri uzastopne utakmice bez pobede u Premijer ligi, zauzima 10. mesto na tabeli sa 36 bodova, dok se Totenhem, nakon svog osmog vezanog meča bez trijumfa u engleskom prvenstvu, nalazi na 16. poziciji sa 29 bodova.

Njukasl će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Mančester sitija, dok će Totenhem u Londonu dočekati gradskog rivala, ekipu Arsenala.

