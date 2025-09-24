Remi Crvene zvezde i Seltika u prvom kolu LE

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su večeras na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Seltika 1:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Prednost Seltiku doneo je Keleči Iheanačo golom u 56. minutu, a izjednačenje Zvezdi Marko Arnautović pogotkom u 65. minutu.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja kako bi se odala počast nedavno preminulom nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću.

Meč je započet dosta ujednačeno. Timovi su se smenjivali u posedima, a do dobre šanse za pogodak u prvih 10 minuta nije došlo ni na jednoj strani.

U narednom periodu je ekipa Zvezde zaigrala dosta organizovanije i smislenije u napadu. Prvu bolju šansu imao je Nemanja Radonjić, koji je u 10. minutu nakon sjajnog prodora uputio udarac koji je završio preko gola Seltika.

Igrači Zvezde su zatim u 16. minutu izveli istu akciju koja im je donela prvi pogodak u 177. „večitom“ derbiju. Tomas Handel je uputio centaršut iz kornera, Marko Arnautović je glavom prebacio loptu na drugu stativu, da bi igrači škotskog tima uspeli da u poslednjem trenutku sklone loptu ispred Mirka Ivanića, koji je bio nemarkiran u petercu Seltika.

Crveno-beli su nastavili da napadaju i u 19. minutu došli do još jedne prilike za pogodak. Ivanić je, nakon centaršuta Jung Vu Seola, glavom uputio udarac koji je završio nedaleko pored leve stative gola Seltika.

Ekipa Seltika je uspela da odbije nalet crveno-belih i u narednom periodu počne više da napada, ali je odbrana Zvezde svaki put dobro odgreagovala.

Nakon nekoliko dobrih defanzivnih reakcija igrača Zvezde, crveno-beli su u 31. minutu došli do najbolje šanse u dotadašnjem delu utakmice. Bruno Duarte je dobro zahvatio loptu nakon centaršuta Timija Maksa Elšnika sa levog krila, ali je svojim udarcem uspeo da pogodi samo spoljni deo mreže gola Seltika.

Zvezda je pet minuta kasnije imala još jednu veliku šansu za pogodak. Duarte je uputio jak udarac iz daljine levom nogom, da bi lopta nakon odbrane golmana Seltika Kaspera Šmajhela pogodila prečku.

Crveno-beli su došli i do treće sjajne šanse za pogodak u 42. minutu. Duarte je pronašao Arnautovića sjajnim centaršutem sa levog krila, da bi austrijski napadač poluvolejom sa pet metara poslao loptu pored desne stative gola Seltika.

Ekipa Seltika je do kraja prvog poluvremena pokušala da, kao i u ranijem toku utakmice, još jednim centaršutem iz slobodnog udarca ugrozi gol crveno-belih. Loptu je glavom zahvatio defanzivac škotskog tima Kameron Karter-Vikers, ali je njegov udarac završio pored gola Zvezde, pa se na pauzu otišlo sa rezultatom 0:0.

Nakon još jednog ujednačenog perioda na početku drugog poluvremena, ekipa Seltika je u 51. i 52. minutu imala dve sjajne šanse.

Prva šansa je usledila nakon sjajnog pasa u prostor Lijama Skejlsa za Kirana Tirnija, koji je potom uputio povratno dodavanje za Bendžamina Nigrena, čiji šut je odlično odbranio golman Zvezde Mateus Lima Magalješ.

Nigren je zatim minut kasnije sjajnim dodavanjem u sredinu pronašao Kelečija Iheanača nemarkiranog na šest metara od gola Zvezde, ali je Mateus opet sjajno odreagovao i sprečio pogodak.

Iz kornera koji je usledio nakon odbrane Mateusa je Kolbi Donovan uspeo da uputi udarac ka golu Zvezde, ali je golman crveno-belih ovog puta grudima odbranio taj pokušaj.

Škotski tim je uspeo da iskoristi svoj dobar nalet i u 56. minutu dođe do vođstva. Nigren je sjajnim dodavanjem u sredini kaznenog prostora Zvezde pronašao Iheanača, koji je dobrim udarcem uspeo da savlada Mateusa.

Crveno-beli su nakon primljenog pogotka zaigrali dosta bolje i već u 65. minutu došli do izjednačenja. Handel je uputio centaršut iz kornera, loptu je glavom zahvatio Duarte, nakon čega je lopta došla do Frenklina Teba Učene. Učena je loptu vratio u peterac, a Arnautović je ubacio u mrežu gola Seltika. Austrijski napadač je nakon postignutog gola ušao u sukob sa Skejlsom.

Zvezda je nastavila da napada i u 67. minutu došlo do još jedne dobre šanse. Arnautović je odličnim dodavanjem pronašao Ivanića, čiji je udarac po zemlji iz kaznenog prostora Seltika nogom odbranio Šmajhel.

Utakmica se potpuno otvorila, igralo se u dosta brzom tempu, a u 72. minutu je do svoje dobre šanse došla ekipa Seltika. Iheanačo je uspeo da izađe sam ispred Mateusa, ali je brazilski golman odbranio njegov šut u toj „jedan na jedan“ situaciji.

Do kraja utakmice je tempo blago opao, ekipa Zvezde je igrala ofanzivnije, ali bez postignutog pogotka, pa se meč završio remijem 1:1.

Crvena zvezda će utakmicu narednog kola odigrati 2. oktobra na gostujućem terenu protiv Porta, dok će Seltik istog dana u Glazgovu dočekati Bragu.

(Beta)

