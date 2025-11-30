Remi Đirone i Real Madrida u Primeri

Fudbaleri Đirone i Real Madrida odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 14. kola španske Primere.

Madridski tim je do vođstva mogao u 40. minutu, kada je loptu u mrežu rivala poslao Kilijan Mbape. Ipak, gol francuskog napadača poništen je zbog igranja rukom.

Đirona je do prednosti došla u poslednjem minutu prvog poluvremena, a u strelce se upisao Azedin Unai.

Real Madrid je u nastavku došao do boda, nakon što je u 67. minutu siguran sa penala bio Mbape.

Na tabeli Primere Real Madrid zauzima drugo mesto sa 33 boda, a za vodećom Barselonom zaostaje jedan bod.

Đirona se nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 12 bodova.

Real Madrid naredni meč u Primeri igra na gostovanju protiv Atletik Bilbaa, dok Đirona gostuje Elčeu.

(Beta)

