Remi Fulama i Junajteda u Premijer ligi

Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su danas u Londonu nerešeno 1:1, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Junajted je priliku da povede imao u 38. minutu, kada je loptu na „belu tačku“ stavio Bruno Fernandeš.

Fernandeš je šutirao visoko preko gola, a svemu je prethodila situacija u kojoj mu je prilikom postavljanja lopte zasmetao glavni sudija Kris Kavana.

Gosti su do vođstva ipak došli u 58. minutu autogolom Rodriga Munisa.

Bod Fulamu doneo je Emil Smit Rou u 73. minutu.

Za domaći tim ceo meč je odigrao srpski fudbaler Saša Lukić.

Fulam na 13. mestu Premijer lige ima dva boda, a Junajted zauzima 16. mesto sa jednim bodom.

U narednom kolu Fulam u gradskom derbiju gostuje Čelsiju, dok Junajted dočekuje Barnli.

(Beta)

