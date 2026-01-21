Remi Galatasaraja i Atletiko Madrida u LŠ, Karabag pobedio Ajntraht pogotkom u nadoknadi vremena

Fudbaleri Galatasaraja odigrali su večeras na svom terenu u Istanbulu nerešeno protiv Atletiko Madrida 1:1, u utakmici sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Atletiku doneo je Đulijano Simeone pogotkom u četvrtom minutu, a izjednačenje Galatasaraju defanzivac španskog tima Markos Ljorente autogolom u 20. minutu.

Galatasaraj zauzima 16. mesto na tabeli sa 10 bodova, dok je Atletiko Madrid osmi sa 13 bodova.

Galatasaraj će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Mančester sitija, dok će Atletiko Madrid dočekati Bode Glimt.

Karabag je na svom terenu u Bakuu pobedio Ajntraht iz Frankfurta 3:2.

Prednost Karabagu doneo je Kamilo Duran golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Ajntrahtu Džan Jilmaz Uzun pogotkom u 10. minutu.

Vođstvo Ajntrahtu doneo je Fares Šaibi golom iz penala u 78. minutu, dok je za Karabag u 80. minutu izjednačio Duran, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Pobedonosan gol za Karabag postigao je Bahlul Mustafazade u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Karabag zauzima 17. mesto na tabeli sa 10 bodova, dok se Ajntraht nalazi na 33. poziciji sa četiri boda.

Karabag će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Liverpula, dok će Ajntraht u Frankfurtu dočekati Totenhem.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com