Remi Islanda i Francuske, Belgija pobedila Vels

Fudbaleri Islanda i Francuske odigrali su večeras u Rejkjaviku nerešeno 2:2, u četvrtom kolu Grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Island bili su Viktor Palson u 39. i Kristian Hlinson u 70. minutu.

Golove za Francusku postigli su Kristofer Nkunku u 63. i Žan-Filipe Mateta u 68. minutu.

U istoj grupi, Ukrajina je kao domaćin u Krakovu pobedila Azerbejdžan 2:1.

Francuska je prva u grupi sa 10 bodova, Ukrajina druga sa sedam, Island treći sa četiri, a Azerbejdžan četvrti sa jednim bodom.

U Grupi C, Belgija je na gostujućem terenu u Kardifu pobedila Vels 4:2.

Strelci za Belgiju bili su Kevin de Brujne iz penala u 18. i 76, Toma Menije u 24. i Leandro Trosard u 90. minutu.

Golove za Vels postigli su Džo Rodon u osmom i Nejtan Brodhed u 89. minutu.

U istoj grupi, Severna Makedonija i Kazahstan su u Skoplju odigrali nerešeno 1:1.

Poveo je Kazahstan golom Dinmuhameda Karamana u 54. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Enes Bardhi pogotkom u 74. minutu.

Belgija je prva sa 14 bodova, Severna Makedonija druga sa 13, Vels treći sa 10, Kazahstan četvrti sa sedam, a Lihtenštajn je na petom mestu bez osvojenog boda.

U sledećem kolu, Belgija će gostovati Kazahstanu, dok će Vels dočekati Severnu Makedoniju.

(Beta)

