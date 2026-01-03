Remi Juventusa i Lečea u Seriji A

Fudbaleri Juventusa i Lečea odigrali su večeras u Torinu nerešeno 1:1, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.

Prvi gol na meču viđen je u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao fudbaler Lečea Lamek Banda.

Juventus je izjednačio u 49. minutu preko Vestona Makenija, a priliku za pobedu domaći tim je imao u 66. minutu.

Loptu na „belu tačku“ namestio je Džonatan Dejvid, a njegov udarac odbranio je golman Lečea Vladimiro Falkone.

Za Juventus je od 69. minuta igrao srpski fudbaler Filip Kostić, dok je minut pre njega u igru za Leče ušao Nikola Štulić.

Juventus na petoj poziciji Serije A ima 33 boda, a Leče na 16. mestu ima 17 bodova.

U sledećem kolu Juventus gostuje Sasuolu, dok Leče dočekuje Romu.

(Beta)

