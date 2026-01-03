Remi Juventusa i Lečea u Seriji A

Prvi gol na meču viđen je u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao fudbaler Lečea Lamek Banda.
Juventus je izjednačio u 49. minutu preko Vestona Makenija, a priliku za pobedu domaći tim je imao u 66. minutu.
Loptu na „belu tačku“ namestio je Džonatan Dejvid, a njegov udarac odbranio je golman Lečea Vladimiro Falkone.
Za Juventus je od 69. minuta igrao srpski fudbaler Filip Kostić, dok je minut pre njega u igru za Leče ušao Nikola Štulić.
Juventus na petoj poziciji Serije A ima 33 boda, a Leče na 16. mestu ima 17 bodova.
U sledećem kolu Juventus gostuje Sasuolu, dok Leče dočekuje Romu.
(Beta)
