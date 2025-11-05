Remi Karabaga i Čelsija, Pafos pobedio Viljareal

Fudbaleri Karabaga i Čelsija odigrali su večeras u Bakuu nerešeno 2:2, u četvrtom kolu Lige šampiona.

Strelci za domaći tim bili su Leandro Andrade u 29. i Marko Janković iz penala u 39. minutu.

Golove za Čelsi postigli su Estevao u 16. i Alehandro Garančo u 53. minutu.

Obe ekipe su osvojile po sedam bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od osmog do 12. mesta na tabeli.

U narednom kolu, Karabag će gostovati Napoliju, dok će Čeelsi na svom terenu u Londonu dočekati Barselonu.

Fudbaleri Pafosa su na svom terenu pobedili Viljareal 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Derik Lukasen u 47. minutu.

Pafos je na 15. mestu sa pet bodova, a Viljareal je na 32. poziciji sa jednim bodom.

U sledećem kolu, Pafos će dočekati Monako, dok će Viljareal gostovati Borusiji Dortmund.

(Beta)

