Remi Kipra i Bosne i Hercegovine, Austrija postigla 10 pogodaka u trijumfu nad San Marinom

Fudbalska reprezentacija Kipra odigrala je večeras u Larnaki nerešeno protiv selekcije Bosne i Hercegovine 2:2, u svojoj šestoj utakmici u Grupi H evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Bosni i Hercegovini doneo je Nikola Katić pogotkom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao golman Kipra Neofitos Mihail autogolom u 36. minutu.

Vođstvo Bosne i Hercegovine smanjio je Konstantinos Laifis pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Kipru je doneo Joanis Pitas golom iz penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U drugom večerašnjem meču Grupe H, Austrija je u Beču pobedila San Marino 10:0.

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović postigao je četiri pogodaka, u osmom, 47, 83. i 84. minutu. Stefan Poš je postigao dva gola, dok su po jedan pogodak upisali Romano Šmid, Mihael Gregorič, Konrad Lajmer i Nikolaus Vurmbrand.

Austrija je prva na tabeli Grupe H sa 15 bodova iz pet mečeva. Bosna i Hercegovina je druga sa 13 bodova iz šest utakmica, Rumunija je treća sa sedam bodova iz pet utakmica, dok su po šest mečeva odigrale i selekcije Kipra, pet bodova, i San Marina, bez osvojenog boda.

Za tri dana su na programu dueli Rumunija – Austrija i San Marino – Kipar, dok će Bosna i Hercegovina svoju sledeću utakmicu u kvalifikacijama odigrati 15. novembra, u Zenici protiv Rumunije.

U večerašnjim utakmicama trećeg kola Grupe C, Danska je u mađarskom Zalaegersegu pobedila Belorusiju 6:0, dok je Škotska u Glazgovu savladala Grčku 3:1.

Danska je prva na tabeli Grupe C sa sedam bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Škotska. Grčka je treća sa tri boda, dok Belorusija zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Danska će u narednom kolu, u nedelju u Kopenhagenu dočekati Grčku, dok će Škotska istog dana igrati u Glazgovu protiv Belorusije.

Holandija je u Takaliju pobedila Maltu 4:0, u svojoj petoj utakmici u Grupi G.

Holandija je prva na tabeli Grupe G sa 13 bodova, tri više od drugoplasirane Poljske, koja je takođe odigrala pet utakmica. Sve ostale selekcije su odigrale po šest mečeva, Finska je treća sa 10 bodova, Litvanija četvrta sa tri boda, a Malta peta sa dva boda.

Holandija će u narednom kolu, u nedelju u Amsterdamu dočekati Finsku, dok će Malta 14. novembra u Helsinkiju igrati protiv Finske.

