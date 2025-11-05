Remi Klub Briža i Barselone, pobede Bajera i Njukasla

Fudbaleri Klub Briža i Barselone odigrali su večeras u Brižu nerešeno 3:3, u četvrtom kolu Lige šampiona.

Strelci za Briž bili su Nikolo Tresoldi u šestom i Karlos Forbs u 17. i 64. minutu.

Golove za Barselonu postigli su Feran Tores u osmom, Lamine Jamal u 61. i Hristos Colis autogol u 77. minutu.

Barselona je na 11. mestu sa sedam bodova, a Briž je na 22. poziciji sa tri boda manje.

U narednom kolu, Klub Briž će u Lisabonu gostovati Sportingu, dok će Barselona u Londonu gostovati Čelsiju.

Fudbaleri Bajer Leverkuzena su na gostujućem terenu u Lisabonu pobedili Benfiku 1:0, golom Patrika Šika u 65. minutu.

Bajer je na 21. mestu sa pet bodova, a Benfika je 35. bez osvojenog boda.

Benfika će u narednom kolu u Amsterdamu gostovati Ajaksu, dok će Bajer gostovati Mančester sitiju.

Fudbaleri Njukasla su na svom terenu pobedili Atletik Bilbao 2:0.

Strelci za Njukasl bili su Den Burn u 11. i Žoelinton u 49. minutu.

Njukasl je šesti sa devet bodova, a Bilbao je na 27. mestu sa tri poena.

U sledećem kolu, Njukasl će gostovati Marseju, dok će Bilbao u Pragu gostovati Slaviji.

