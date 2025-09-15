Remi Kremonezea i Verone na debiju Džejmija Vardija

Fudbaleri Verone odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Kremonezea, u utakmici trećeg kola Serije A.

Za Kremoneze je debitovao engleski fudbaler Džejmi Vardi, koji je ušao u igru u 58. minutu, kada je zamenio Federika Bonacolija.

Bivši fudbaler Lestera nije imao mnogo prilika za gol, a Kremoneze je remijem prekinuo niz od dve pobede na startu prvenstva i zauzima treće mesto na tabeli sa sedam bodova. Po devet bodova imaju vodeći Napoli i drugoplasirani Juventus.

Verona zauzima 16. mesto sa dva boda.

Vardi je ovog leta prešao u Kremoneze, nakon što mu je istekao ugovor sa Lesterom, sa kojim je osvojio titulu u Premijer ligi, FA kup i Komjuniti Šild.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com