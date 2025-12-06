Remi Lidsa i Liverpula u Premijer ligi

Posle prvog poluvremena bez golova, usledilo je uzbudljivo drugo poluvreme koje je sa golovima u 48. i 50. minutu, a posle grešaka odbrane Lidsa, otvorio Ugo Ekitike i tako doveo Liverpul u vođstvo.

Liverpul je poveo u razmaku od dva minuta, ali je isto tako Lids izjednačio u razmaku od dva minuta. Najpre je Dominik Kalvert-Levin bio siguran sa penala u 73. minutu, a potom je Anton Štah izjednačio dva minuta kasnije.

Liverpul je do nove prednosti stigao u 80. minutu golom Dominika Soboslaja, a tačku na uzbudljivo drugo poluvreme stavio je Ao Tanaka u 96. minutu.

Ekipa sa Enfilda je osma na tabeli Premijer lige sa 23 boda, dok je Lids na 16. poziciji sa 15 bodova na svom kontu.

