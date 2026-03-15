Remi Liverpula i Totenhema u Premijer ligi

Fudbaleri Liverpula odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Totenhema 1:1, u utakmici 30. kola Premijer lige.

Prednost Liverpulu doneo je Dominik Soboslaj golom u 18. minutu, a izjednačenje Totenhemu Rišarlison pogotkom u 90. minutu.

Liverpul je peti na tabeli sa 49 bodova, dok Totenhem, koji je večeras prekinuo svoj niz od pet uzastopnih poraza u Premijer ligi, zauzima 16. mesto sa 30 bodova.

Liverpul će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Brajtona, dok će Totenhem dočekati Notingem Forest.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com