Remi Milana i Koma u Seriji A

Fudbaleri Milana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Koma 1:1, u zaostalom meču 24. kola italijanske Serije A.

Prednost Komu doneo je Niko Pas golom u 32. minutu, a izjednačenje Milanu Rafael Leao pogotkom u 64. minutu.

Trener Milana Masimilijano Alegri dobio je crveni karton u 81. minutu.

Srpski defanzivac u ekipi Milana Strahinja Pavlović počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 46. minutu.

Milan je drugi na tabeli sa 54 boda, sedam manje od prvoplasiranog Intera, dok je Komo šesti sa 42 boda.

Milan će u svojoj narednoj utakmici u Seriji A dočekati Parmu, dok će Komo igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.

(Beta)

