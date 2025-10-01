Remi Monaka i Sitija, nerešeno i u duelu Viljareala i Juventusa

Fudbaleri Mančester sitija igrali su večeras na gostujućem terenu sa Monakon nerešeno 2:2, u drugom kolu Lige šampiona.

Oba gola za Siti postigao je Erling Haland u 15. i 44. minutu.

Strelac za Monako bili su Džordan Teze u 18. i Erik Dajer iz penala u 90. minutu.

Siti je osmi sa četiri boda, a Monako je na 30. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Siti će gostovati Viljarealu, dok će Monako dočekati Totenhem.

Fudbaleri Viljareal i Juventusa su u Viljarealu odigrali nerešeno 2:2.

Poveo je Viljareal golom Georgesa Mikautacea u 18. minutu, a preokret Juventusu doneli su pogocima Federiko Gati u 49. i Fransisko Konseisao u 56. minutu.

Konačan rezultat postavio je Renato Veiga u 90. minutu.

Juventus je na 23. mestu sa dva boda, a Viljareal je na 26. poziciji sa jednim poenom.

Juventus će u narednom kolu gostovati Real Madridu.

Fudbaleri Napolija su na svom terenu pobedili Sporting 2:1.

Dvostruki strelac za Napoli bio je Rasmus Hojlund u 36. i 79. minutu, a gol za Sporting postigao je Luis Suares iz penala u 62. minutu.

Obe ekipe su osvojile po tri boda i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 10. do 22. mesta na tabeli.

U narednom kolu, Napoli će gostovati PSV-u, dok će Sporting dočekati Marsej.

