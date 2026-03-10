Remi Njukasla i Barselone u prvoj utakmici dvomeča osmine finala Lige šampiona

Fudbaleri Njukasla odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Barselone 1:1, u prvoj utakmici dvomeča osmine finala Lige šampiona.

Prednost Njukaslu je golom u 86. minutu doneo Harvi Barns, koji je centaršut koji mu je sa desnog krila poslao Džejkob Marfi „iz prve“ zahvatio nogom i sa pet metara udaljenosti savladao golmana Barselone Đoana Garsiju.

Barselona je do izjednačenja došla pogotkom Lamina Jamala iz penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena. Penal je dosuđen zbog faula defanzivca Njukasla Malika Tšaua nad Danijem Olmom u kaznenom prostoru engleskog tima, a Jamal je sa „bele tačke“ sigurno savladao golmana domaće ekipe Erona Remsdejla.

Ekipa Njukasla je više napadala i imala bolje šanse tokom cele utakmice, a u 74. minutu je takođe došla do pogotka, koji je sudija ipak poništio zbog ofsajda. Strelac gola Žoelinton nalazio se u nedozvoljenoj pozicji u momentu kad je Barns uputio udarac koji je nakon odbitka od stativu stigao do njega.

Engleski tim imao je odličnu šansu i u 16. minutu, kad je šut Antonija Elange iz dobre pozicije sjajno odbranio Garsija.

Barselona je svoju najbolju šansu na utakmici, pre realizovanog jedanaesterca, imala u 66. minutu, kad je udarac Roberta Levandovskog nakon dodavanja Rafinje sa levog krila završio nedaleko pored desne stative gola Njukasla.

Revanš je na programu 18. marta u Barseloni.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Atletiko Madrida i Totenhema. Atletiko je u prvoj utakmici tog dvomeča, na svom terenu u Madridu, pobedio londonski klub 5:2.

(Beta)

