Remi Obale Slonovače i Kameruna na Kupu afričkih nacija

Fudbaleri Obale Slonovače i Kameruna odigrale su večeras u Marakešu nerešeno 1:1, u utakmici drugog kola Grupe F na Kupu afričkih nacija.

Obala Slonovače, koja brani titulu osvojenu 2023. godine, mogla je do vođstva u 48. minutu, ali je pogodak Franka Kesija poništen zbog prekršaja.

Tri minuta kasnije Obala Slonovače je ipak povela, a u strelce se upisao fudbaler Mančester junajteda Amad Dijalo.

Kamerun je do izjednačenja stigao u 56. minutu, kada je autogol postigao Gislen Konan.

Posle dva odigrana kola Kamerun i Obala Slonovače imaju po četiri boda, trećeplasirani Mozambik ima tri boda, dok je na poslednjem mestu Gabon bez bodova.

U poslednjem kolu, Obala Slonovače 31. decembra igra protiv Gabona, a istog dana Kamerun igra protiv Mozambika.

