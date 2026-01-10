Remi Partizana i Đera u prijateljskoj utakmici u Antaliji

Fudbaleri Partizana odigrali su danas u Antaliji nerešeno protiv mađarskog Đera 2:2, u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za drugi deo sezone.

Prednost Partizanu doneo je Matija Ninić golom u devetom minutu, a vođstvo je uvećao Dimitrije Janković pogotkom u 18. minutu.

Vođstvo Partizana smanjio je srpski napadač Željko Gavrić golom u 27. minutu, a izjednačenje Đeru doneo je Nfansu Enžieje pogotkom u 80. minutu.

Krilni napadač Partizana Nemanja Trifunović je u 22. minutu današnje utakmice zadobio povredu zbog koje je morao da izađe iz igre.

Crno-beli će svoju narednu prijateljsku utakmici u Antaliji odigrati u sredu, 14. januara protiv slovenačke Mure.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com