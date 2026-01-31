Remi Partizana i Radničkog iz Niša u Super ligi Srbije

Radnički je od 37. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio bivši igrač Partizana Frenk Kanute. Senegalski vezista je neoprezno nagazio članak kapitena crno-belih Vanje Dragojevića, a sudija Milan Mitić je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije poništio prvobitno dodeljen žuti karton i isključio Kanutea.
Pre početka utakmice održan je minut ćutanja, kako bi se odala počast navijačima grčkog PAOK-a koji su nedavno poginuli u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, na putu za Francusku na meč protiv Olimpika iz Liona.
Najbolju priliku u prvom poluvremenu imao je novi igrač Partizana Sebastijan Polter u 15. minutu, ali je šut nemačkog napadača završio nedaleko pored leve stative gola Radničkog.
Ekipa Partizana nije uspela da iskoristi igrača više u drugom poluvremenu, a najveću šansu u ovom periodu imao je krilni napadač Radničkog Gregori Arijibi, koji je u 76. minutu pogodio prečku gola crno-belih.
Crno-beli su u samoj završnici meča, u nadoknadi vremena imali tri dobre šanse preko Bogdana Kostića, Matije Ninića i Stefana Milića, ali je golman Radničkog Strahinja Manojlović odbranio sva tri šuta.
Partizan, kome je ovo druga uzastopna utakmica bez pobede u Super ligi Srbije nakon poraza od IMT-a u prethodnom kolu, je prvi na tabeli sa 47 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok Radnički iz Niša zauzima 14. mesto sa 20 bodova.
Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Surdulici protiv Radnika, dok će Radnički iz Niša dočekati Radnički 1923.
(Beta)
