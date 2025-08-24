Remi Radničkog i Partizana u Nišu

Fudbaleri Radničkog iz Niša i Partizana odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.

Gosti iz Beograda poveli su u 17. minutu preko Jovana Miloševića. Loptu je pred gol poslao Nemanja Trifunović, a najbolje se snašao napadač crno-belih koji je postigao svoj sedmi pogodak u sezoni.

Radnički je do izjednačenja stigao u 37. minutu, kada je nakon kornera gol postigao Đorđe Petrović.

Njegov pogodak prvobitno je poništen zbog igranja rukom Dušana Pavlovića, ali je posle gledanja VAR-a gol priznat.

Domaća ekipa je u 73. minutu stigla do vođstva, a gol je posle solo akcije postigao Radivoj Bosić.

Partizan je tri minuta kasnije izjednačio na 2:2, a najviši u skoku nakon kornera bio je bugarski igrač Janis Karabeljov.

Crno-beli zauzimaju prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 13 bodova iz pet utakmica, dok je niški Radnički 11. sa pet bodova.

Partizan u sledećem kolu dočekuje Radnik iz Surdulice, a niški tim gostuje Radničkom u Kragujevcu.

(Beta)

