Remi Zrinjskog i Kristal Palasa u plej-ofu Lige konferencija

Fudbaleri Zrinjskog odigrali su večeras na svom terenu u Mostaru nerešeno 1:1 protiv Kristal Palasa, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige konferencija.

Kristal Palas je poveo golom Ismaile Sara u 44. minutu, a izjednačio je Karlo Abramović u 55. minutu.

Fudbaleri jermenske Noe pobedili su na svom terenu u Abovjanu AZ Alkmar 1:0.

Jedini gol postigao je Ohanes Ambardžuman u 53. minutu.

Fudbaleri Leha iz Poznanja pobedili su Tampereu domaći Kups 2:0.

Golove su postigli Antoni Kozubal u devetom i Taofik Ismahil u 41. minutu.

Fudbaleri Sigme i Lozane odigrali su u Olomoucu nerešeno 1:1.

Švajcarska ekipa povela je golom koji je Nejtan Batler-Ojededži postigao u 22. minutu, a izjednačio je Danijel Šturm u 58. minutu.

Revanš utakmice igraju se narednog četvrtka.

Večeras igraju još Drita – Celje, Jagjelonija – Fjorentina, Omonija – Rijeka i Škendija – Samsunspor.

Pobednici dvomeča plej-ofa plasiraće se u osminu finala Lige konferencija.

(Beta)

