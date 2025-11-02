Remi Zvezde i Radnika, IMT na gostovanju savladao Vojvodinu u Super ligi

Crveno-beli su do vođstva došli u 51. minutu nakon polukontre. Milson je dodao loptu do Aleksandra Kataija, koji je ostao sam pred golom i bez većih problema se upisao u strelce.
Radnik je do izjednačenja stigao u 64. minutu golom Đorđa Jovanovića. Jovanoviću je loptu petom prosledio Haris Hajdarević, a zatim je precizan bio 24-godišnji napadač.
Zvezda je i ovu utakmicu igrala bez navijača, pošto su kažnjeni zbog ubacivanja pirotehnike i prekida meča 10. kola Super lige Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca.
Crveno-beli na prvom mestu Super lige Srbije ima 32 boda, bod više od drugoplasiranog Partizana, a upisali su četvrti meč bez pobede u svim takmičenjima.
Radnik na 12. poziciji ima 14 bodova.
U narednom kolu Zvezda gostuje Spartaku u Subotici, dok Radnik dočekuje OFK Beograd.
IMT je u Novom Sadu savladao Vojvodinu sa 3:1.
Novobeogradski tim poveo je u 18. minutu preko luksemburškog fudbalera Olivera Thila.
Rezultat je povećao Marko Jevtić u 78. minutu, a jedini gol za novosadski tim postigao je Kolins Sičenje u 80. minutu.
Šest minuta kasnije konačnih 3:1 postavio je Sankara Karamoko.
Vojvodina na trećem mestu Super lige Srbije ima 27 bodova, dok IMT na devetoj poziciji ima 17 bodova.
U sledećem kolu Vojvodina gostuje Radničkom u Nišu, a IMT dočekuje TSC.
(Beta)
