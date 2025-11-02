Remi Zvezde i Radnika, IMT na gostovanju savladao Vojvodinu u Super ligi

Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice odigrali su večeras na stadionu „Rajko Mitić“ nerešeno 1:1, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su do vođstva došli u 51. minutu nakon polukontre. Milson je dodao loptu do Aleksandra Kataija, koji je ostao sam pred golom i bez većih problema se upisao u strelce.

Radnik je do izjednačenja stigao u 64. minutu golom Đorđa Jovanovića. Jovanoviću je loptu petom prosledio Haris Hajdarević, a zatim je precizan bio 24-godišnji napadač.

Zvezda je i ovu utakmicu igrala bez navijača, pošto su kažnjeni zbog ubacivanja pirotehnike i prekida meča 10. kola Super lige Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca.

Crveno-beli na prvom mestu Super lige Srbije ima 32 boda, bod više od drugoplasiranog Partizana, a upisali su četvrti meč bez pobede u svim takmičenjima.

Radnik na 12. poziciji ima 14 bodova.

U narednom kolu Zvezda gostuje Spartaku u Subotici, dok Radnik dočekuje OFK Beograd.

IMT je u Novom Sadu savladao Vojvodinu sa 3:1.

Novobeogradski tim poveo je u 18. minutu preko luksemburškog fudbalera Olivera Thila.

Rezultat je povećao Marko Jevtić u 78. minutu, a jedini gol za novosadski tim postigao je Kolins Sičenje u 80. minutu.

Šest minuta kasnije konačnih 3:1 postavio je Sankara Karamoko.

Vojvodina na trećem mestu Super lige Srbije ima 27 bodova, dok IMT na devetoj poziciji ima 17 bodova.

U sledećem kolu Vojvodina gostuje Radničkom u Nišu, a IMT dočekuje TSC.

(Beta)

