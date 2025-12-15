Remi Zvezde i TSC-a u Bačkoj Topoli, Partizan jesenji prvak

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su večeras u Bačkoj Topoli nerešeno 0:0 protiv TSC-a, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Zvezda je od početka napadala, u šansama su bili Luka Zarić, Nair Tinkizjan, Bruno Duarte i Aleksandar Katai, koji je u prvom poluvremenu pogodio stativu.

Sa druge strane u završnici prvog poluvremena Saša Jovanović je bio u dobroj šansi i šutirao pored stative, ali se ispostavilo da je bio u ofsajdu.

Na početku prvog poluvremena domaći su mogli da povedu kada je Stefan Mladenović izbio pred golmana Mateusa, ali je čuvar mreže Zvezde dobro odbranio.

Zvezda je posle toga bila u šansi preko Mirka Ivanića, kada je domaći golman Nikola Simić dobro odbranio.

Crveno-beli su napadali i pritiskali TSC, koji je u završnici imao najbolju šansu, kada je Sabolč Mezei pogodio prečku, u trećem minutu nadoknade vremena.

Zvezda je u poslednje dve utakmice u prvenstvu bez pobede i druga je na tabeli sa 42 boda, četiri manje od vodećeg Partizana, koji će polusezonu završiti kao jesenji prvak.

TSC je posle šestog remija u prvenstvu 11. na tabeli sa 21 bodom.

U 20. kolu, poslednjem u jesenjem delu prvenstva, Zvezda će u subotu dočekati Mladost, a TSC će dan kasnije igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda.

