Remzi izostavljen iz reprezentacije Velsa za utakmice u baražu za SP

Kapiten fudbalske reprezentacije Velsa Aron Remzi izostavljen je danas iz ekipe za predstojeće utakmice baraža za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Remzi je bez kluba otkako je u decembru napustio Pumas, a za taj meksički klub nije igrao od septembra.

Zbog toga što nije igrao redovno i uz povrede koje su ga pratile, 35-godišnji fudbaler nije igrao za reprezentaciju Velsa od septembra 2024. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bivši fudbaler Arsenala i Juventusa rekao je da želi da igra za reprezentaciju ako se plasira na Mundijal, čime bi predstavljao Vels na četvrtom velikom takmičenju.

Vels će 26. marta u Kardifu igrati protiv Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža, a pobednik tog duela igraće pet dana kasnije protiv Italije ili Severne Irske kao domaćin.

Ekipa selektora Krejga Belamija biće bez defanzivca Bena Dejvisa, napadača Kifera Mura i beka Krisa Mefama, koji su povređeni.

Remzi je sa Velsom igrao u polufinalu Evropskog prvenstva 2016. godine i bio je u najboljoj ekipi šampionata. Do sada je odigrao 86 utakmica i postigao 21 gol za reprezentaciju.

U njegovom odsustvu kapiten Velsa je Ben Dejvis, a pošto će on odsustvovati, kapiten će najverovatnije biti Hari Vilson.

(Beta)

