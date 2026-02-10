Reprezentacija Slovenije u ski skokovima odbranila zlato u mešanom ekipnom takmičenju na ZOI

Reprezentacija Slovenije u ski skokovima odbranila je večeras u Predacu zlatnu medalju u mešanom ekipnom takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Selekcija Slovenije, za koju su se takmičili Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek i Domen Prevc, došla je do zlata sa ukupno 1069,2 boda.

Iz ovogodišnjeg sastava Slovenije, jedino je Nika Vodan bila deo ekipe koja je na prošlim Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu takođe osvojila zlatnu medalju.

Srebro na ovogodišnjem takmičenju u ski skokovima osvojila je reprezentacija Norveške sa 1038,3 boda, dok je bronza pripala selekciji Japana sa 1034 boda.

(Beta)

