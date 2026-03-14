Retklif hvali privremenog trenera Junajteda, ali ne želi da priča o njegovom statusu

Suvlasnik Mančester junajteda ser Džim Retklif rekao je danas da Majkl Kerik obavlja odličan posao kao privremeni trener tog fudbalskog kluba, ali nije želeo da kaže da li će biti imenovan za stalnog trenera.

Bivši fudbaler Junajteda Kerik je u januaru preuzeo ekipu posle otkaza koji je posle 14 meseci dobio Ruben Amorim i ekipa je od tada popravila formu i rezultate.

Junajted je pobedio u šest od osam utakmica, a ekipa je u tom periodu osvojila više bodova nego bilo koji drugi klub u Premijer ligi, uključujući i vodeći Arsenal.

„On obavlja odličan posao, da, apsolutno“, rekao je Retklif za Skaj Sport u Šangaju, na trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine.

Posle dobrih rezultata spekuliše se da bi uprava kluba mogla da razmotri da imenuje Kerika za stalnog trenera, a Retklif je odbio to da komentariše.

„Ne, nećemo o tome“, rekao je on.

Junajted je trenutno treći na tabeli, devet kola pre kraja Premijer lige i mogao bi da se plasira u Ligu šampiona, prvi put od sezone 2022/2023, kada je takmičenje u prvenstvu završio kao treći.

„Jasno je da razmišljamo o tome (plasman u Ligu šampiona), ali ima još sedam ili osam utakmica do kraja, tako da još ima vremena“, dodao je Retklif, koji kontroliše fudbalske operacije kluba uprkos tome što je manjinski deoničar.

On je u Šangaju na trci Formule 1 i gleda Merceedes, gde takođe ima udeo i čiji je sponzor njegova petrohemijska kompanija Ineos.

(Beta)

