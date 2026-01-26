Ribakina lako do četvrfinala Australijan opena

Peta teniserka sveta je protiv 21. na WTA listi slavila posle sat i 17 minuta igre i tako upisala šestu uzastopnu pobedu protiv Belgijanke.
Ribakina se plasirala u svoje prvo grend slem četvrtfinale od plasmana u polufinale Vimbldona 2024. godine.
Kazahstanska teniserka je u prvom setu, uz dva brejka, povela sa velikih 5:0, a potom je u sedmom gemu iskoristila prvu set loptu. I u drugom setu je Ribakina dva puta oduzimala servis protivnici, u petom i devetom gemu kada je realizovala drugu meč loptu za plasman u svoje drugo četvrtfinale u Melburnu.
Ribakina će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz meča Iga Švjontek – Medison Inglis.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com