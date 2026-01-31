Ribakina osvojila titulu na Australijan openu

Ona je pobedila prvu teniserku na WTA listi posle dva sata i 19 minuta.
U prvom gemu prvog seta Ribakina je iskoristila drugu brejk loptu i oduzela servis Sabalenki.
Do osmog gema obe teniserke su bile sigurne na svom servisu, kada je Sabalenka pripretila, ali je propustila dve brejk lopte i nije uspela da vrati brejk.
Ribakina je zadržala svoj servis i sigurnim servisom u desetom gemu stigla do prednosti.
Do desetog gema drugog seta nije bilo brejkova. Ribakina je servirala za opstanak u setu, ali je Sabalenka iskoristila prvu brejk loptu i izjednačila u setovima.
U drugom gemu trećeg seta Sabalenka je oduzela servis Kazahstanki, ali je Ribakina uzvratila u petom gemu.
Brejkom u sedmom gemu, Ribakina je stigla do preokreta i povela 4:3 u odlučujućem setu.
Prednost od jednog brejka Ribakina je zadržala do destog gema, kada je na svom servisu iskoristila prvu meč loptu i stigla do titule.
Ribakina je danas osvojila drugu grend slem titulu u karijeri, nakon Vimbldona 2022. godine.
