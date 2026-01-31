Ribakina osvojila titulu na Australijan openu

Peta teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina ovojila je danas titulu na Australijan openu u Melburnu, pošto je posle tri seta pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenku 6:4, 4:6, 6:4.

Ona je pobedila prvu teniserku na WTA listi posle dva sata i 19 minuta.

U prvom gemu prvog seta Ribakina je iskoristila drugu brejk loptu i oduzela servis Sabalenki.

Do osmog gema obe teniserke su bile sigurne na svom servisu, kada je Sabalenka pripretila, ali je propustila dve brejk lopte i nije uspela da vrati brejk.

Ribakina je zadržala svoj servis i sigurnim servisom u desetom gemu stigla do prednosti.

Do desetog gema drugog seta nije bilo brejkova. Ribakina je servirala za opstanak u setu, ali je Sabalenka iskoristila prvu brejk loptu i izjednačila u setovima.

U drugom gemu trećeg seta Sabalenka je oduzela servis Kazahstanki, ali je Ribakina uzvratila u petom gemu.

Brejkom u sedmom gemu, Ribakina je stigla do preokreta i povela 4:3 u odlučujućem setu.

Prednost od jednog brejka Ribakina je zadržala do destog gema, kada je na svom servisu iskoristila prvu meč loptu i stigla do titule.

Ribakina je danas osvojila drugu grend slem titulu u karijeri, nakon Vimbldona 2022. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com