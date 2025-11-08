Ribakina osvojila titulu na završnom WTA turniru u Rijadu

Šesta teniserka sveta pobedila je posle sat i 48 minuta.
Ona je u šestom gemu prvog seta oduzela servis Sabalenki, prednost brejka je sačuvala do kraja i povela u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Ribakina dobila bez izgubljenog poena, 7:0.
Ribakina je prvi put u karijeri osvojila titulu na završnom turniru i osvojila je 5,23 miliona dolara, nakon što je ostvarila svih pet pobeda u Rijadu.
Ove sezone osvojila je ukupno tri titule, u Strazburu i Ningbou.
Sabalenka je turnir završila sa 4-1 i zaradila je 2,7 miliona dolara.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com