Ribakina osvojila titulu na završnom WTA turniru u Rijadu

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina osvojila je večeras titulu na završnom WTA turniru u Rijadu, pošto je u finalu pobedila prvu teniserku sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku posle dva seta, 6:3, 7:6.

Šesta teniserka sveta pobedila je posle sat i 48 minuta.

Ona je u šestom gemu prvog seta oduzela servis Sabalenki, prednost brejka je sačuvala do kraja i povela u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Ribakina dobila bez izgubljenog poena, 7:0.

Ribakina je prvi put u karijeri osvojila titulu na završnom turniru i osvojila je 5,23 miliona dolara, nakon što je ostvarila svih pet pobeda u Rijadu.

Ove sezone osvojila je ukupno tri titule, u Strazburu i Ningbou.

Sabalenka je turnir završila sa 4-1 i zaradila je 2,7 miliona dolara.

(Beta)

