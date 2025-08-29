Ribakina pobedila Radukanu za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Deseta teniserka sveta Elena Ribakina plasirala se danas u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku savladala britansku igračicu Emu Radukanu sa 6:1, 6:2.

Kazahstanska igračica je do svog prvog plasmana u osminu finala Ju-Es opena došla za sat i dva minuta.

Ribakina je u oba seta po dva puta oduzimala servis 36. igračici sveta, koja je 2021. godine osvojila titulu na Ju-Es openu.

Sa druge strane Ribakina je jedinu grend slem titulu osvojila 2022. godine na Vimbldonu.

Ribakina se u osmini finala poslednjeg grend slema u sezoni sastaje sa boljom iz meča osme teniserke sveta Italijanke Džasmin Paolini i 60. na WTA listi Čehinje Markete Vondroušove.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com