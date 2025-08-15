Ribakina pobedila Sabalenku i plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila prvu igračicu sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku posle dva seta, 6:1, 6:4.
Meč je trajao sat i 16 minuta.
Ribakina, 10. igračica sveta, uzela je tri puta servis beloruskoj teniserki, dok Sabalenka, koja je branila titulu na mastersu u Sinsinatiju, nije osvojila nijedan brejk.
Kazahstanska teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Sabalenka osvojila četiri poena direktno iz servisa.
Ribakina će u polufinalu igrati protiv treće teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je pobedila 34. igračicu sveta Ruskinju Anu Kalinskaju.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com