Ribakina u polufinalu turnira u Majamiju

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se večeras u polufinale turnira u Majamiju, pošto je pobedila petu teniserku sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle tri seta, 2:6, 6:3, 6:4.
Druga teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 15 minuta i treći put se plasirala u polufinale turnira u Majamiju.
Pegula je u prvom setu napravila dva brejka i povela u meču.
Ribakina je u nastavku zaigrala bolje, napravila je brejk u šestom gemu, koji joj je bio dovoljan za osvajanje drugog seta.
Ona je već u prvom gemu trećeg seta oduzela servis Peguli, prednost brejka je sačuvala do kraja i posle prve meč lopte plasirala se u polufinale.
Ribakina će igrati protiv pobednice duela Beloruskinje Arine Sabalenke i Amerikanke Hejli Baptist.
U drugom polufinalu igraju Amerikanka Koko Gof i Čehinja Karolina Muhova.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com