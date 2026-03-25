Ribakina u polufinalu turnira u Majamiju

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se večeras u polufinale turnira u Majamiju, pošto je pobedila petu teniserku sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle tri seta, 2:6, 6:3, 6:4.

Druga teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 15 minuta i treći put se plasirala u polufinale turnira u Majamiju.

Pegula je u prvom setu napravila dva brejka i povela u meču.

Ribakina je u nastavku zaigrala bolje, napravila je brejk u šestom gemu, koji joj je bio dovoljan za osvajanje drugog seta.

Ona je već u prvom gemu trećeg seta oduzela servis Peguli, prednost brejka je sačuvala do kraja i posle prve meč lopte plasirala se u polufinale.

Ribakina će igrati protiv pobednice duela Beloruskinje Arine Sabalenke i Amerikanke Hejli Baptist.

U drugom polufinalu igraju Amerikanka Koko Gof i Čehinja Karolina Muhova.

(Beta)

