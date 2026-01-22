Ribakina u trećem kolu Australijan opena, Benčič eliminisana

Meč je trajao sat i 17 minuta.
Ribakina je pet puta uzela servis francuskoj teniserki, dok je Gračeva osvojila dva brejka.
Ribakina će u trećem kolu igrati protiv 54. teniserke sveta Čehinje Tereze Valentove.
Deseta teniserka sveta Švajcarkinja Belinda Benčič nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 126. igračice sveta Čehinje Nikole Bartunkove posle tri seta, 3:6, 6:0, 4:6.
Meč je trajao dva sata i 13 minuta.
Benčič je šest puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Bartunkova osvojila pet brejkova.
Bartunkova će u trećem kolu igrati protiv 21. teniserke sveta Belgijanke Elize Mertens.
(Beta)
